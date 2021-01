NVIDIA dévoile les 5 premiers PC portables GeForce RTX 30XX, à partir de 2 500 euros

Lors du CES 2021, outra la RTX 3060 desktop, NVIDIA a présenté ses cartes graphiques RTX 3000 mobiles. Cette série comprend trois références, les RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060. La société avait indiqué que les premiers ordinateurs portables armés de ces cartes arriveraient le 26 janvier : nous y sommes ; NVIDIA propose donc une page consacrée à ces machines sur son site.

Pour l’instant, il y a cinq références, toutes signées MSI. Elles embarquent des RTX 3070 ou RTX 3080 mobiles. Comme mentionné sur le site, les RTX 3060 arriveront le 2 février prochain.

Hitman 3 : du 4K/Ultra à plus de 60 ips pour toutes les RTX 3000

Avec processeurs Intel Comet Lake-H

Les cinq ordinateurs de MSI associent processeurs Intel (Core i7 ou Core i9) et cartes graphiques NVIDIA. Deux sont au format 17,3 pouces, trois sont au format 15,6 pouces.

La moins onéreuse des machines est le MSI GP76, un 17,3 pouces. Vendu 2 500 euros, il propose une GeForce RTX 3070, un processeur Core i7-10870H, 16 Go de DDR4-3933 et un SSD de 1 To. Sa dalle IPS offre une définition Full HD et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Le MSI GE76 est pour l’instant le modèle le plus cher : 5 400 euros. À ce tarif, les clients obtiennent un PC 17,3 pouces doté d’une GeForce RTX 3080, d’un Core i9-10980HK, de 64 Go de DDR4-2933 et d’un SSD de 2 To. Son écran est un IPS Ultra HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Entre ces deux extrêmes, prennent place les trois 15,6 pouces : MSI GS66, GE66 et GS66. Le premier est muni d’un Core i7-10870H et d’une RTX 3070, le second du même processeur mais d’une RTX 3080, et le dernier, d’un Core i9-10980HK et d’une RTX 3080. Les prix sont de 3 000, 3 800 et 4 600 euros respectivement.

D’autres modèles seront ajoutés dans les prochains jours. Les constructeurs listés sont Acer, Alienware, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI et Razer.