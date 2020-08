SK Hynix lance le premier SSD avec de la mémoire NAND TLC à 128 couches

Le SSD Gold P31, disponible en capacité de 500 Go et 1 To.

SK Hynix avait démarré la production massive de mémoire flash NAND à 128 couches en juin 2019. En fin d’année, l’entreprise avait présenté son SSD Gold P31 muni d’une telle mémoire. Celui-ci est désormais disponible à l’achat.

Décliné en capacité de 500 Go et de 1 To, ce SSD Gold P31 est au format M.2 NVMe. Il utilise une interface PCIe 3.0 x4.

3500 Mo/s et 3200 Mo/s en lecture et écriture aléatoires

La vitesse de lecture séquentielle est de 3500 Mo/s dans les deux cas. La vitesse d’écriture séquentielle monte à 3100 Mo/s pour la version de 500 Go et à 3200 Mo/s pour la version 1 To. La garantie est de cinq ans. L’endurance du SSD de 1 To est estimée à 750 TBW.

Enfin, en ce qui concerne les tarifs, le SK hynix Gold P31 de 1 To coûte 135 dollars sur Amazon et le 500 Go, 75 dollars.