Un APU Renoir, le Ryzen 7 4700G, surgit sur Userbenchmark

AMD a dévoilé ses APU Renoir pour ordinateurs portables en début d’année, et on attend désormais les versions pour ordinateurs fixes. L’un d’eux, le Ryzen 7 4700G, a récemment été repéré. Ce serait le premier APU Ryzen 7 à destination des PC fixes. Il embarque 8 cœurs et 16 threads et une solution graphique hybride Vega / Navi.

Selon l’entrée d’Userbenchmark, la puce a une fréquence de base de 3 GHz et une fréquence Boost de 3,95 GHz. Elle prend place sur une carte mère ASRock B550 Taichi. Le numéro d’échantillon technique est « 100-000000149-40_40/30_Y ». On doit ces informations à _rogame et Tum_Apisak.

Le Ryzen 3 3100 déjà overclocké à 5923 MHz

512 Ko de cache L2 par coeur

Pour en revenir à l’iGPU Renoir, il utilise des composants SIMD Vega combinés à des moteurs d’affichage et multimédia Navi. La puce dispose de huit cœurs NGCU, soit 512 processeurs de flux. Pour la partie CPU, ce Ryzen 7 4700G s’appuie sur 512 Ko de cache L2 par cœur et de 8 Mo de cache L3 partagé (4 Mo par CCX).

AMD a tout intérêt à lancer rapidement cette gamme de processeurs pour contrer les Comet Lake-S d’Intel. Ce type de produits s’adresse principalement aux utilisateurs n’ayant pas besoin d’un ordinateur muni d’une carte graphique dédiée.