Apple concocterait un Mac Mini armé d’un SoC M1X à 12 cœurs CPU / 16 cœurs GPU

Un modèle équipé d’une puce plus puissante que la M1 et qui devrait remplacer la variante Intel.

L’année dernière, le SoC M1 d’Apple a fait ses premiers pas au sein de trois machines, dont le Mac Mini. Selon Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, la marque à la pomme lancera « d’ici quelques mois » une version de cette machine équipée d’une puce M1X.

Actuellement, Apple propose le Mac Mini avec une puce M1 ou des processeurs Intel Core i5/i7 à six cœurs de 8e génération. Logiquement, la version M1X remplacerait le modèle Intel. Rappelons qu’en juin 2020, la firme de Cupertino s’est donné deux ans pour remplacer tous les processeurs Intel de son catalogue.

Plus de ports Thunderbolt et de mémoire vive

Nous avions déjà évoqué la puce M1X en février dernier. À l’époque, elle semblait se composer de 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU. Mark Gurman mentionne pour sa part 10 cœurs CPU (huit cœurs haute performance et deux cœurs basse consommation) ; concernant le nombre de cœurs GPU, il s’établirait à 16 ou 32 selon la variante. La puce M1 actuelle possède 8 cœurs CPU (4 cœurs Firestorm et 4 cœurs Icestorm) et 8 cœurs GPU. Par conséquent, la M1X mettrait surtout l’accent sur une puissance graphique accrue par rapport à la M1.

En outre, ce Mac Mini armé d’un SoC M1X proposerait quatre ports Thunderbolt au lieu de deux pour le Mac Mini M1. Il pourrait aussi embarquer beaucoup plus de mémoire vive : jusqu’à 64 Go contre 16 Go actuellement.

Mark Gurman résume : « L’automne dernier, dans le cadre de son trio de premiers Macs à passer aux puces Apple Silicon, la société a mis à jour l’ancien modèle Mac mini avec le processeur M1. Le Mac mini est utilisé pour des tâches plus basiques comme le streaming vidéo, mais de nombreuses personnes l’utilisent comme machine de développement logiciel, comme serveur ou pour leurs besoins en montage vidéo. Apple le sait, c’est pourquoi elle a conservé le modèle Intel. Eh bien, attendez-vous à ce que cela disparaisse dans les prochains mois avec un Mac mini M1X haut de gamme. Il aura un design actualisé et davantage de ports que le modèle actuel ».

Source : WCCFTech