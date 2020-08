Micron annonce une RTX 3090 avec 12 Go de mémoire GDDR6X

NVIDIA nous a fixé rendez-vous à la fin du mois pour découvrir ses cartes graphiques Ampere via le hashtag #theultimatecountdown. Mais une note technique publiée par Micron donne déjà quelques indications sur les futurs modèles.

Dans un tableau comparant les différents solutions mémoire, Micron liste la RTX 3090 dans la colonne GDDR6X. On découvre ainsi que la carte embarque 12 Go de mémoire GDDR6X grâce à 12 puces sur un bus de 384 bits. Cette mémoire GDDR6X atteint des vitesses de transfert comprises entre 19 et 21 Gbit/s. Ainsi, la bande passante mémoire se situe entre 912 et 1008 Go/s.

Les GPU gamers d’Intel prendront en charge le ray tracing matériel

De la GDDR6X à 24 Gbit/s l’année prochaine

Par ailleurs, Micron table sur des puces de 2 Go en GDDR6X avec une bande passante de 24 Gbit/s dès 2021.

Par ailleurs,notez que le nom de produit RTX 3090 n’est peut-être qu’une suggestion de Micron.