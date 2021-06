Un brevet confirme qu’AMD travaille sur des processeurs hybrides

Annonciateur d’APU AMD armés de cœurs « big » et « little » ?

Intel va adopter une architecture hybride type big.LITTLE avec ses processeurs Alder Lake-S, et AMD envisagerait également d’explorer cette voie avec ses prochaines générations de puces. Fin avril, cette hypothèse a été formulée à propos des APU Strix Point, une lointaine gamme sous architecture Zen 5. Jusqu’ici, cette théorie ne s’appuyait sur rien de très concret. Voici désormais quelque chose d’un peu plus consistant : un brevet déposé par AMD. Il pose les bases d’une microarchitecture associant différents cœurs CPU : des « petits » cœurs basse consommation et des « gros » cœurs haute performance.

Ce brevet a été publié il y a quelques jours mais n’est en fait pas très récent, puisqu’il a été déposé en octobre 2019. Naturellement, rien ne garantit qu’il débouchera sur une application concrète. Il décrit essentiellement la méthode permettant de basculer les charges de travail entre les deux types de cœurs de CPU et les seuils pris en considération pour déterminer quel cœur CPU, petit ou gros, mobiliser.

Windows 11, un OS pensé pour ces processeurs ?

Pour être efficaces, ces processeurs type big.LITTLE, qu’ils soient conçus par Intel ou AMD, devront s’appuyer sur un support logiciel approprié. Beaucoup d’observateurs pensent que la prochaine version de Windows, Windows 11, attendue dans les prochains mois, sera justement optimisée pour les configurations hybrides.

Enfin, en matière de calendrier, les processeurs Zen 5 d’AMD n’arriveront pas de sitôt. Au mieux, ils se poseront comme des concurrents à Raptor Lake, une treizième génération qui succédera à Alder Lake. La gamme Raptor Lake pourrait arriver fin 2022 et comporter des puces à 24 cœurs.