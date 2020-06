Des pilotes MacOs 11 Big Sur mentionnent les GPU Navi 31 ainsi que les APU Van Gogh et Cézanne

Et les GPU Navi 21 et Navi 22 qu’on pourrait voir débarquer en septembre.

Début juin, on a déjà découvert la mention d’un GPU AMD Sienna Cichlid dans Linux, sans doute le GPU Navi 21 prévu pour septembre prochain. Son probable successeur, Navi 31, fait déjà son apparition dans des pilotes MacOS 11 Big Sur. Bien sûr, celui-ci n’arrivera pour sa part que dans plusieurs mois.

La référence a été découverte par Rogame puis relayée par HardwareLeaks. On ne connaît pas grand-chose du GPU Navi 31 pour le moment, mais on suppose qu’il s’appuiera sur l’architecture RDNA3. Komachi avait toutefois déniché une première occurrence en fin d’année dernière. Que ce soit pour Navi 21 ou Navi 31, AMD devrait proposer des cartes Radeon RX et Radeon Pro, ces dernières intégrant les Mac d’Apple.

APU Van Gogh et Cézanne

Outre la mention de Navi 31, apparaissent également Navi 21 mais aussi Navi 22. Les pilotes mentionnent aussi d’autres cartes graphiques, mais sous architecture GPU CDNA, les Radeon Instinct MI100 et MI200. Selon de précédentes informations, la première embarquerait 7680 cœurs CDNA et aurait un TBP de seulement 200W.

Enfin, les pilotes renferment aussi les noms d’APU AMD : Van Gogh et Cézanne. Les puces Van Gogh seraient dérivées de Renoir. Ainsi, elles utiliseraient toujours l’architecture CPU Zen2, mais bénéficieraient en revanche d’iGPU Navi RDNA2. Quant à Cézanne, il s’agit de la génération d’APU suivante, sous architecture CPU Zen3 cette fois.