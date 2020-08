AMD : des cartes Navi 21 avec 12 Go et 16 Go de VRAM ?

Les GPU Big Navi d’AMD alimentent tous les fantasmes depuis plusieurs mois et devraient débarquer en septembre. Pour l’instant, la seule certitude et qu’ils s’appuieront sur l’architecture GPU RDNA2. Selon de précédentes informations, le GPU Navi 21 s’armerait de 5120 processeurs de flux et de 16 Go de VRAM. Le célèbre Anthony Garreffa mise quant à lui sur deux versions, l’une avec 16 Go de VRAM, l’autre avec 12 Go.

Ce sont les pronostics auxquels il se livre sur TweakTown. L’interface mémoire serait de 512 bits, ce qui donne une bande passante allant de 896 à 1024 Go/s.

Pour AMD, les cartes graphiques avec 4 Go de VRAM appartiennent au passé

TDP supérieur à 250W

Les TDP seraient compris entre 250W et 300W, voire plus. Enfin, précisons que du côté de NVIDIA, qui a récemment teasé ses GPU Ampere, les cartes Ampere pourraient elles aussi être bien dotées en VRAM, avec un possible modèle à 24 Go.