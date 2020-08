La RTX 3090 Founder’s Edition serait un monstre occupant 3 Slots

Cela fait maintenant 3 mois que l’on voit fuiter ce qui serait le nouveau design des RTX 3000 Founder’s Edition. Cependant, les photos précédemment dévoilées ne représentaient que la future RTX 3080. Maintenant, c’est apparemment la RTX 3090 qui s’exhibe sur Twitter et elle semble énorme.

Sur le cliché partagé sur Twitter par GarnetSunset, on peut voir une RTX 2080 Founder’s Edition aux côtés de ce qui serait la future carte phare de la génération Ampère. Contrairement à sa petite sœur, on remarque tout de suite que la possible 3090 présente des mensurations revues à la hausse.

Quelques spécifications pour les GPU Ampere de NVIDIA

Un énorme radiateur sur 3 slots

D’après GarnetSunet, plus longue et plus épaisse, la nouvelle RTX 3090 Founder’s Edition devrait mobiliser 3 slots. D’ailleurs, si l’on regarde l’équerre de fixation, on peut voir distinctement trois pattes. Le cliché confirme également le nouveau système de refroidissement des RTX Founder’s Edition. On y voit bien le nouveau radiateur recouvrant l’ensemble du PCB et ses deux ventilateurs soufflant chacun dans une direction opposée.