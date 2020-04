Le 800 Gigabit Ethernet arrive !

Nos loisirs réclament de plus en plus de bande passante, que ce soit pour jouer en streaming via GeForce Now ou Google Stadia, ou regarder des films ou des vidéos sur Netflix ou YouTube. Si le 10 Gigabit Ethernet se démocratise petit à petit, pour les entreprises en revanche, on atteint déjà des débits bien plus importants. Actuellement, la norme maximale est le 400 GbE. L’Ethernet Technology Consortium (ETC) vient d’annoncer sa nouvelle spécification, le 800 GbE.

Vous vous en doutez, inutile d’espérer voir débarquer une telle puissance de feu dans nos foyers dans les prochaines années. Cette norme se destine aux centre de données et au domaine du HPC. Officiellement baptisée 800GBASE-R, elle s’appuie en grande partie sur le 400 GbE mais introduit un nouveau contrôle d’accès aux médias (MAC) et une sous-couche de codage physique (PCS).

Microsoft Azure voit son trafic augmenter de 775 % grâce au coronavirus

Basé sur le 400 GbE pour réduire les coûts

Rob Stone, président du groupe de travail technique de l’Ethernet Technology Consortium, précise : « L’objectif de ce travail était de réutiliser autant que possible la logique du standard 400 GbE pour créer une spécification MAC et PCS 800 GbE. Cela, afin d’entraîner des frais généraux minimaux pour les utilisateurs qui mettent en œuvre des ports Ethernet multi-débits. Il [le 800 GbE] combine principalement deux ensembles 400 GbE existants en norme IEEE 802.3bs avec quelques modifications afin de distribuer les données sur huit voies physiques de 106 Gbps. Comme le PCS est réutilisé, la correction d’erreur directe standard RS (544, 514) est conservée, pour une compatibilité facilitée ».

Source : Tom’s Hardware US