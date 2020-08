Galax monte ses barrettes DDR4 HOF OC Lab Diamond à 5000 MHz

Galax étoffe sa gamme de mémoire HOF (Hall Of Fame) avec trois nouvelles références. À savoir : HOF OC Lab Diamond, HOF OC Lab Diamond RGB et HOF OC Lab Phantom RGB.

Ces modules s’appuient sur un PCB à huit couches et des puces mémoires Samsung B-die. Les kits sont exclusivement en 16 Go, avec deux barrettes de 8 Go. Niveau look, le PCB noir est recouvert d’un dissipateur de chaleur blanc agrémenté d’une bande lumineuse selon la série. Le RGB est synchronisable avec les logiciels des fabricants de cartes mères Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 et ASRock RGB Sync.

DDR4-5000 en CL19

Le tableau ci-dessous, concocté par Tom’s Hardware US, rassemble les spécifications pour l’ensemble des modules. La garantie est à vie. En revanche, Galax n’a pas communiqué les tarifs ni indiqué si ces produits débarqueraient en Europe ou aux États-Unis.